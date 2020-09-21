В Крыму в 1,3 раза выросло количество безналичных операций

За первое полугодие 2020 года в Крыму было совершено почти 58 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на сумму 37,4 млрд рублей.

Данные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 1,3 и 1,1 раза соответственно. Доля безналичных операций составила 75,2% от общего числа операций, совершенных с использованием платежных карт, — отмечают в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По данным на 1 июля 2020 года на территории Республики Крым эмитировано более 2 млн платежных карт, функционируют около 2 тысяч банкоматов и более 27 тысяч электронных терминалов. Общее количество эквайрингового оборудования выросло по сравнению с 1 июля 2019 года почти на 33%. Для сравнения, прирост эквайрингового оборудования на территории Южного федерального округа составил 24,9%, в Российской Федерации – 20,3%.

Расширение платежной инфраструктуры региона, развитие существующих и появление новых финансовых инструментов, повышение финансовой грамотности населения продолжают оставаться одними из ключевых факторов роста безналичных платежей в Республике Крым. Благодаря внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) появилась возможность осуществить безналичную оплату проезда в транспорте, – отметила управляющий Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Яблучанская.