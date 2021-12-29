В Крыму в 2021 году выявили более 240 свалок мусора

Госинспекторами Минприроды Крыма в 2021 году выявлено 242 места несанкционированного складирования отходов общей площадью 160 576,48 кв. м. Удалось добиться ликвидации 350 свалок общей площадью 336 376,79 кв. м (с учётом ранее выявленных мест).

В текущем году в результате проведенных госинспекторами Минприроды Крыма административных расследований была установлена причастность 90 лиц в образовании несанкционированных свалок. Нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 784 700 руб. Работа в данном направлении Минприроды Крыма проводится на регулярной основе и будет продолжена, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Справка:

Часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.