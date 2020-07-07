В Крыму в ЕГРН внесли около 11 000 сведений об арестах и запрещениях на объекты недвижимости

О том, что с начала 2020 года специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым внесли в Единый государственный реестр недвижимости около 11 000 сведений об арестах и запрещениях на объекты недвижимого имущества в Крыму, сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов. За указанный период сотрудниками профильного отдела комитета произведено свыше 7 500 действий по наложению арестов и запрещений на недвижимое имущество и более 3300 по их снятию. Напомним, регистрационные действия специалисты комитета совершают на основании решений судебных органов и постановлений судебных приставов-исполнителей.

Государственная регистрация арестов и обременений направлена главным образом на защиту интересов добросовестных приобретателей недвижимости. В период действия ареста собственник имущества, например, если он должник, не может произвести его отчуждение и как-либо распорядиться недвижимостью. Арест имущества является еще и действенным инструментом защиты прав на объект недвижимости при попытке его незаконного отчуждения. Поэтому для учетно-регистрационной сферы данное направление работы имеет очень важное значение и поступающие заявки наши специалисты стараются обрабатывать в оперативном режиме. Отмечу, что в одном постановлении об аресте может фигурировать как один, так и десятки объектов недвижимости, — цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра.