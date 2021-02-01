В Крыму вход на территорию заповедников и охраняемых природных территорий стал платным

Но с крымской пропиской – можно и без денег.

С 1 февраля вход на территории крымских заповедников, входящих в структуру ФГБУ «Заповедный Крым» становится платным. Речь идет о заказниках «Каркинитский», «Малое филлофорное поле», заповедниках «Лебяжьи острова», Казантипском, Опуском и Ялтинском горно-лесном заповеднике.

Плата за посещение всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении ФГБУ «Заповедный Крым» составляет: 150 рублей на человека за одно посещение; льготные категории граждан и граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию в Республике Крым (местные жители) имеют право на БЕСПЛАТНОЕ посещение (при предъявлении документов, подтверждающих льготу), — говорится в сообщении ФГБУ «Заповедный Крым».

Уточняется, что посещение особо охраняемых природных территорий допускается по экомаршрутам на основании разрешения на посещение. Вариантов три:

— оплатить посещение,

— оформить льготное разрешение,

— получить долгосрочный пропуск для местных жителей можно будет через официальный сайт ФГБУ «Заповедный Крым» уже с 1 февраля.

Напоминаем, что территории ГПЗ «Опукский», «Казантипский» закрыты для посещения до 1 марта 2021 года, в связи с наступлением «режима тишины». Посещение ГПЗ «Лебяжьи острова» доступно исключительно в научных целях. Посещение ГПЗ Ялтинский горно-лесной допускается по установленным маршрутам, указанным в перечне к онлайн форме Заявки на посещение, — уточнили в «Заповедном Крыме».