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В Крыму водитель ответил за гибель пассажира авто
Иллюстрация: ВК

В Крыму водитель ответил за гибель пассажира авто

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:22 30.09.2021

В Крыму Нижнегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. 33-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

21 ноября 2020 года в темное время суток подсудимый, управляя автомобилем «Хюндай Солярис», двигался по автодороге «Нижнегорский – Белогорск». Не справившись с управлением, он допустил занос управляемого им автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с забором домовладения, после чего автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один — получил травмы, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму водитель ответил за гибель пассажира авто

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