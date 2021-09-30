В Крыму водитель ответил за гибель пассажира авто

В Крыму Нижнегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. 33-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

21 ноября 2020 года в темное время суток подсудимый, управляя автомобилем «Хюндай Солярис», двигался по автодороге «Нижнегорский – Белогорск». Не справившись с управлением, он допустил занос управляемого им автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с забором домовладения, после чего автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один — получил травмы, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.