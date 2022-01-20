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В Крыму военные отработали перехват низколетящих целей
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крыму военные отработали перехват низколетящих целей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 20.01.2022

В Крыму боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Южного военного округа и подразделения ПВО Черноморского флота провели учение по перехвату низколетящих и малоскоростных целей. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Расчеты радиолокационных станций флота и ЗРПК «Панцирь-С» отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей. Кроме того, военнослужащие выполнили мероприятия по смене огневых позиций и маскировке новых позиционных районов, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники в ходе совершения марша. Всего в ходе учения было уничтожено более 30 воздушных целей, — говорится в сообщении.

Напомним, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» объединения ВВС и ПВО ЮВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне пунктов базирования подразделений и объектов Черноморского флота в Крыму и на Кавказском побережье.

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