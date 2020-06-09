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В Крыму восстановлена деятельность большинства предприятий, а пострадавшим выплатят почти 4 млрд. рублей
Фото: rk.gov.ru

В Крыму восстановлена деятельность большинства предприятий, а пострадавшим выплатят почти 4 млрд. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:46 09.06.2020

В Крыму восстановлена работа 85% предприятий. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Эвотор». Крым, наравне с Томской и Ленинградской областями – лидер по восстановлению экономики «после коронавируса». Отчасти этому способствуют ранние сроки возобновления коммерческой деятельности (магазинов, строительных компаний и т.д.), отчасти – компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней.

Федеральный центр выделил на днях 3,8 млрд. рублей на выплаты предприятиям из списка общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Предполагается, что выплаты в Крыму получат около 35 тысяч юридических и физических лиц.

Исходя из наших особенностей и того, что у нас период присвоения ОКВЭДов начался позже, чем в других субъектах РФ, Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о выделении средств Республике Крым и городу Севастополю на выплаты компаниям из списка общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые по факту не работали в апреле, мае и июне на территории Республики Крым, – пояснил Глава РК Сергей Аксёнов. — Все предприятия получат в полном объеме средства. При этом мы договорились по критериям: снимается как критерий задолженность этих предприятий на 1 марта по различным видам налогов. 15 июня на портале Правительства РК все правила и условия помощи предпринимателям будут опубликованы.

В республиканском Совмине сообщили: уже подготовлен проект закона РК о выплате неработающим отраслям, кроме тех, которые уже попали под федеральные выплаты.

По этому закону у нас тоже обязательным условием является сохранение занятости не менее 90% на 1 апреля, 1 мая и 1 июня. Выплаты будут осуществлять в течение 5 дней после подачи заявления, – рассказала вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Она подчеркнула, что в данном случае сотрудникам будет выделена компенсация в размере МРОТ – 12 130 рублей на каждого официально трудоустроенного сотрудника.

В Крыму восстановлена деятельность большинства предприятий, а пострадавшим выплатят почти 4 млрд. рублей

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