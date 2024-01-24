В Крыму возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории Симферопольского лесничества

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного законодательства. Установлено, что на территории Симферопольского лесничества осуществлена незаконная рубка до полного прекращения роста 4 сырорастущих деревьев породы «Ясень». Ущерб, причиненный противоправными действиями, превысил 450 тыс. рублей.

Прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере), — сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.