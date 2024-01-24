Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Экология Крыма | В Крыму возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории Симферопольского лесничества
актуально в республике
В у возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории Симферопольского лесничества
Фото: pikist.com

В Крыму возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на территории Симферопольского лесничества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 13:20 24.01.2024

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного законодательства. Установлено, что на территории Симферопольского лесничества осуществлена незаконная рубка до полного прекращения роста 4 сырорастущих деревьев породы «Ясень». Ущерб, причиненный противоправными действиями, превысил 450 тыс. рублей.

Прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере), — сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: экология в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
экология в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.