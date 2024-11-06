В Бахчисарайском районе появится охраняемая природная территория «Холодная балка»

Будущий заказник в Бахчисарайском районе планируют назвать «Холодная балка». Предварительно, площадь охраняемой территории — 69 гектаров. В этом лесу встречаются больше 30 видов краснокнижных растений и 25 — животных.

В Крыму планируют создать ещё две особо охраняемые природные территории — государственный заказник в Симеизе и парк-памятник садового искусства в Кореизе. Как сохраняют уникальную крымскую культуру — в сюжете «Крым 24».

Просмотры: 9