Крымские учёные ведут мониторинг экологического состояния рек

Кафедра геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского занимается мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

Реки значительно загрязняются различными химическими веществами и органикой, которая поступает в воду с прилегающих хозяйственно освоенных территорий. Это и поверхностный смыв с городских и сельских поселений, и поступление от сельского хозяйства, поскольку туда же попадают и пестициды, и другие различного рода углеводороды. В некоторые реки разгружаются и сточные воды, а поступление сточных вод, даже очищенных, меняет химический, биологический состав рек, — рассказала она.

Загрязняет реки и их русла, по словам гостьи студии, и застройка речных долин.

В то же время, добавила Татьяна Бобра, реки в естественных условиях и в антропогенизированной среде являются теми каналами, которые способствуют очищению ландшафтов. И, если где-то они очищаются, то ниже по течению это сносит, и в конце концов все оказывается там, куда реки впадают.

То есть суша, моря, речные бассейны и прибрежные воды – это такая парадинамическая, парагенетическая система. И когда мы говорим о загрязнении рек, то надо думать и о том, что это загрязнение и прибрежных вод в нашем курортном районе, — подчеркнула спикер.

По ее словам, сейчас органы государственного управления экологического анализа Крыма занимаются своевременным надзором и контролем за состоянием рек на полуострове, в частности проводится расчистка речных русел в рамках всероссийской акции «Вода России».

По мнению гостьи эфира также важно отнестись и к строительству новых гидротехнических объектов, таких как водохранилища.

источник: РИА Новости Крым

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