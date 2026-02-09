Лаборатория «Экологический центр» контролирует эко-обстановку в Севастополе

Сегодня экологическая ситуация в Севастополе считается безопасной, уверяют экологи. Свои выводы они основывают на исследованиях почвы, воздуха и воды в регионе. Соответствующие исследования проводят специалисты химико-аналитической лаборатории «Экологический центр». Учреждение занимается лабораторным мониторингом надзорной деятельности Севприроднадзора, а также контролирует состояние подземных вод в рамках государственного мониторинга состояния недр.

Пробы, взятые в лабораториях, специально кодируются, затем анализируются и составляются протоколы. По полученным результатам в случае обнаружения превышений в будущем специалисты Севприроднадзоры будут рассчитывать ущерб.

Услугами лабораторий пользуются добросовестные застройщики и геодезические организации. Такие организации обязаны предоставлять отчеты, к которым применяются результаты лабораторных исследований воздуха, воды и почвы. Анализы в лабораториях также запрашиваются сельскохозяйственными предприятиями — «Экоцентр» активно сотрудничает с виноделами региона, контролируя качество воды и почвы, а также помогая адаптироваться к особенностям ландшафта, климата и земли с целью адаптации виноградной лозы и, как следствие, повышения урожайности.

В настоящее время в лабораториях работают 9 сотрудников. В прошлом году они обработали более 60 запросов от Департамента охраны окружающей среды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя