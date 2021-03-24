В Крыму возобновили выдачу ипотечных кредитов по льготной программе кредитования «Сельская ипотека». Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В настоящее время в программе участвует один крымский банк — РНКБ Банк (ПАО). Воспользоваться программой может любой гражданин Российской Федерации, проживающий в сельской местности или планирующий переехать в село. Минимальная сумма кредита – 600 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона рублей. Привлекательность данной программы в ее лояльных условиях: процентная ставка по договору составляет 3% годовых, срок кредитования – не более 25 лет, собственный взнос заемщика – от 10% стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Это хорошая возможность многим семьям улучшить свои жилищные условия, – пояснила Ирина Кивико.

Вице-премьер отметила, что в прошлом году программой смогли воспользоваться 92 крымские семьи. Механизм прост: заемщик, претендующий на получение льготного ипотечного кредита, представляет в банк необходимые документы. Воспользоваться таким кредитом можно только один раз. Основные условия кредитования включают в себя возможность приобретения недвижимости, как на первичном, так и вторичном рынке

В министерстве экономического развития РК напомнили: «Сельская ипотека» – это льготная ипотечная программа, реализуемая в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, утверждёнными постановлением Правительства России от 30.11.2019 № 1567.