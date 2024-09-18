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В Крыму возросло число почтовых отделений, где можно снять наличные
фото: pikist.com

В Крыму возросло число почтовых отделений, где можно снять наличные

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 18.09.2024

Число отделений «Почты Крыма», где РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил сервис по выдаче наличных, в 2024 году увеличилось почти в четыре раза, до 150 отделений, в сравнении с началом года, включая отделения в отдаленных селах. Об этом ТАСС сообщил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин:

Банк РНКБ запустил сервис по выдаче наличных более чем в 150 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя. Совместный проект РНКБ и «Почта Крыма» реализуется на территории полуострова с весны 2023 года, к началу года на полуострове действовало около 40 таких отделений. На сегодняшний день услугой могут воспользоваться посетители почтовых отделений Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.

Собеседник агентства уточнил, что снять наличные с карты до 5 тыс. рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почты.

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Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почты реализуют в Крыму по стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительств Республики Крым и Севастополя.

источник: ТАСС

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