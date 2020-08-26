В Крыму впервые применен уникальный метод при проведении нейрохирургических операций

На базе ГБУЗ РК «Симферопольская больница скорой медицинской помощи №6» впервые в Крыму проведены высокотехнологичные нейрохирургические операции методом хронической эпидуральной стимуляции (SCS). Об этом сообщил главный врач учреждения Алексей Калиниченко.

Для проведения операций совместно с крымскими врачами 26 и 27 августа в республику прибыл доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра нейрореабилитации пациентов с позвоночно-спинно-мозговой патологией ФГБУ ВО «Приволжского Исследовательского Медицинского Университета», вице-президент Российской Ассоциации Нейромодуляции (NNSR) Иван Морозов.

По словам главного врача, на данный момент ГБУЗ РК «Симферопольская больница скорой медицинской помощи №6» является единственным лечебным учреждением в Республике Крым, где развивается такое новейшее высокотехнологичное направление современной нейрохирургии как нейромодуляция. Данное направление базируется на вживлении в организм человека различных электронных медицинских устройств.

Примененный метод хронической эпидуральной стимуляции используется для лечения хронической фармакорезистентной боли. Метод основан на электрической стимуляции задних столбов и задних корешков посредством электродов, расположенных в заднем эпидуральном пространстве. Электроды подсоединяются к генератору электрических импульсов, который работает от батареи и имплантируется в организм пациента, — рассказал Алексей Калиниченко.

Долгосрочная эффективность метода хронической эпидуральной стимуляции (SCS) составляет до 80%. Она обеспечивает 50% регресс боли у 90% пациентов в ряде следующих нозологий: диабетическая полинейропатия, облитерирующий эндартериит, синдром «оперированного позвоночника» (FBSS).

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.