Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 25.11.2021

В Крыму впервые проведена уникальная операция — транскатетерная имплантация аортального клапана, то есть малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца.

Оперативное вмешательство 84-летнему пациенту без надреза на грудной клетке и общего наркоза выполнено на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», — сообщили в минздраве РК.

В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

Операция проведена под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Многопрофильной больницы № 2 (г. Санкт-Петербург) Евгения Шлойдо. Специалист отметил, что, несмотря на определенные анатомические сложности, операция прошла успешно.

В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

Как рассказал главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Республики Крым Ризк Гаттас, транскатетерная имплантация аортального клапана показана пациентам с аортальным пороком и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Данный вид хирургического лечения является одним из самых сложных в кардиохирургии и применяется в тех случаях, когда стандартное «открытое» оперативное вмешательство не может быть проведено в силу возраста и сопутствующей патологии пациента, поскольку становится слишком опасным для жизни больного.

В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

Фото: минздрав РК.

В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.