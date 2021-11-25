В Крыму впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана

В Крыму впервые проведена уникальная операция — транскатетерная имплантация аортального клапана, то есть малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца.

Оперативное вмешательство 84-летнему пациенту без надреза на грудной клетке и общего наркоза выполнено на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», — сообщили в минздраве РК.

Операция проведена под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Многопрофильной больницы № 2 (г. Санкт-Петербург) Евгения Шлойдо. Специалист отметил, что, несмотря на определенные анатомические сложности, операция прошла успешно.

Как рассказал главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Республики Крым Ризк Гаттас, транскатетерная имплантация аортального клапана показана пациентам с аортальным пороком и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Данный вид хирургического лечения является одним из самых сложных в кардиохирургии и применяется в тех случаях, когда стандартное «открытое» оперативное вмешательство не может быть проведено в силу возраста и сопутствующей патологии пациента, поскольку становится слишком опасным для жизни больного.

Фото: минздрав РК.