В Крыму впервые проведена уникальная нейрохирургическая операция

В Крыму впервые проведена сложная нейрохирургическая операция по удалению объемного образования в функционально значимой зоне коре головного мозга. Как сообщили в минздраве РК операция прошла в нейрохирургическом отделении ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»под руководством главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова.

В ходе операции пациентка находилась в ясном сознании, что позволило обеспечить дополнительный контроль за сохранностью функций коры головного мозга.

Специалисты нейрохирургического отделения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» получили незаменимый опыт, который позволит самостоятельно проводить подобные хирургические вмешательства в Республике Крым. Для этого созданы необходимые условия: приобретено оборудование, специалисты получили нужные навыки, доступен весь инструментарий, — сообщили в республиканском минздраве.

Как отметил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, медицинская помощь больным с нейрохирургическими заболеваниями в республике оказывается на высоком уровне.

Нейрохирургическая служба в Крыму на данный момент работает на уровне федерального центра, что стало возможным благодаря кропотливому труду на протяжении нескольких лет, а также помощи и поддержке главного нейрохирурга Министерства здравоохранения России Владимира Викторовича Крылова, за что мы ему очень благодарны. Создана эффективная команда из молодых и амбициозных специалистов, которые ставят перед собой серьезные задачи. К примеру, если ранее в Крыму вообще не проводились операции по клипированию сосудов головного мозга, то сейчас, за 9 месяцев 2020 года таких вмешательств в республике проведено больше, чем в Ростовской области, — отметил министр.

Фото: минздрав РК.