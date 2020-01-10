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В Крыму врача обвиняют в смерти двенадцатилетней пациентки
Фото: ВК

В Крыму врача обвиняют в смерти двенадцатилетней пациентки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 10.01.2020

В Крыму в суд направлено уголовное дело в отношении врача по факту смерти несовершеннолетней пациентки .

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница» по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — сообщили в крымской прокуратуре.

По версии следствия медицинский работник ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, вследствие чего от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, развившей после оперативного вмешательства в результате комбинированного токсического действия лекарственных средств, наступила смерть двенадцатилетней пациентки.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В Крыму врача обвиняют в смерти двенадцатилетней пациентки

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