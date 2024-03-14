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В у выделят 100 миллионов рублей для ремонта проходов к пляжам
фото: pikist.com

В Крыму выделят 100 миллионов рублей для ремонта проходов к пляжам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 14.03.2024

Власти Республики Крым выделят 100 млн рублей, чтобы отремонтировать тротуары и проходы к пляжам к началу курортного сезона, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Общая задача остается прежней — максимально подготовить город к началу курортного сезона. В данный момент подрядчики завершают работы по прокладке сетей, после этого будет проведено асфальтирование дорог. Порядка 100 млн рублей будет выделено на ремонт тротуаров, в первую очередь проходов к пляжным территориям, объектам досуга, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что порядка 300 км новых дорог построено в Крыму с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. Доля дорог в нормативном состоянии увеличилась до 43%, или почти в три раза.

источник: ТАСС

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