В Крыму вынесли приговор братоубийце

В Крыму прокурор Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что, мужчина в марте 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом с потерпевшим, который являлся родным братом подсудимого, нанес ему один удар ножом в область шеи, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

19 ноября Первомайский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.