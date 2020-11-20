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В Крыму вынесли приговор братоубийце
Иллюстрация: Clker-Free-Vector-Images, pixabay.com

В Крыму вынесли приговор братоубийце

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:15 20.11.2020

В Крыму прокурор Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что, мужчина в марте 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом с потерпевшим, который являлся родным братом подсудимого, нанес ему один удар ножом в область шеи, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

19 ноября Первомайский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму вынесли приговор братоубийце

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