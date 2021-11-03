В Крыму высадили более 60 тысяч деревьев

Более 60 тысяч деревьев в Крыму высадили в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». В Евпатории высадили 1667 саженцев ясеня на площади 1,0 га. По словам министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольги Славгородской, такие акции очень важны для республики. Таким образом, у каждого есть возможность сделать свой вклад в сохранение леса – одного из главных богатств полуострова.

Подобные мероприятия также прошли на территориях Бахчисарайского, Раздольненского лесничеств и в пгт Новофедоровка Сакского района. Всего за день в рамках акции было высажено более 60 тысяч саженцев таких пород как ясень, сосна крымская, лох узколистый, дуб черешчатый общей площадью 30,7 га. В мероприятиях приняли участие порядка 150 человек. Цель акции – привлечь внимание общественности к охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных последствий изменения климата, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Минприроды Крыма на постоянной основе принимает активное участие в поддержке и организации акций, направленных на улучшение экологической обстановки региона. Таким образом, пропагандируется бережное отношения к лесам и окружающей среде.

Стоит отметить, что во время проведения акции были соблюдены все ограничительные меры в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной опасности на территории Республики Крым»