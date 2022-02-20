В Крыму за 300 млн. рублей собираются оснастить современной техникой сосудистые отделения больниц

Более 300 млн рублей будет затрачено в этом году в Крыму на закупку оборудования для первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. Современную технику закупят в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Феодосийский медицинский центр будет дооснащен компьютерным томографом с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. Также, среди тяжелого оборудования планируется приобретение магнитно-резонансного томографа для Симферопольской городской клинической больницы №7. Кроме того, для больницы будут закуплены функциональные кровати. В свою очередь, в первичное сосудистое отделение Джанкойской центральной районной больницы будет поставлено оборудование для медицинской реабилитации – тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия, роботизированный велоэргометр, система для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела, система для разгрузки веса тела пациента. Также в учреждении будут приобретены функциональные кровати, — уточнили в минздраве РК.

Кроме того, в Региональный сосудистый центр, функционирующий на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, планируется закупить два диагностических комплекса для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии, а также роботизированный велоэргометр.

Первичное сосудистое отделение Керченской больницы №1 им. Н.И.Пирогова будет дооснащено дорогостоящим операционным микроскопом, а ПСО Евпаторийской городской больницы — навигационной стереотаксической установкой в комплекте с принадлежностями, совместимой с микроскопом, — добавили в минздраве.

Всего по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в этом году планируется закупить 27 единиц медицинского оборудования.

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