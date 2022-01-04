В Крыму за год на берег выбросилось свыше шестисот дельфинов

Виноват человек.

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» подводит итоги 2021 года. Экологи зафиксировали в Крыму 603 случая выбросов морских млекопитающих. На берегу погибли: 266 азовок, 128 белобочек, 121 афалина и 88 дельфинов неуточненного вида. Общая статистика с 2017 года по сегодняшний день теперь насчитывает 2 450 выбросов. Антропогенный фактор в этих трагедиях, увы, ключевой.

49% случаев этого года, как обычно, пришлись на пиковый рыбопромысловый сезон — март, апрель и май. Апрель стал рекордным — за месяц были учтены 135 выбросов, большинство из которых были представлены дельфинами с физическими свидетельствами прилова в жаберные сети. Основная статистика по районам Крыма осталась неизменной: лидирует Севастопольский район (28%), на втором месте — Сакский район и Евпатория (20%), однако также впервые вперед вырвался Ленинский район (13%), — отмечают специалисты Центра.

Случаи спасения дельфинов, выбросившихся на берег, единичны, но тем ценнее, каждая подобная история.

Выбросы живых китообразных происходили реже — 11 случаев против 18 в 2020 году и 24 в 2019 году, — сообщили специалисты. — Но в этом сезоне нам удалось усовершенствовать коррекцию критических состояний и обеспечение таким животным комфортной поддержки, благодаря чему время их выживаемости повысилось в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, — в этот раз абсолютно все пациенты, до которых мы доехали, ответили положительно на проводимую коррекцию (что было подтверждено анализами), а значит, мы однозначно находимся на верном пути. Также этим летом нам впервые удалось стабилизировать состояние крайне сложного неонатального пациента (азовки), и мы продолжим развивать этот опыт, чтобы возвращать их к жизни.

С начала 2021»Безмятежное море» передает все данные о приловах и статистике напрямую в структуру, регулирующую рыболовство. Экологи уверены: проблема, наконец, постепенно выходит из тени.

Первый выброс в Новом году.

3 января в Карантинной бухте Севастополя, близ побережья Херсонеса на берег выбросилась больная азовка. Дельфин был направлен очевидцем в сторону моря, и, испугавшись прикосновений, поплыл к Константиновской бухте, демонстрируя нездоровое поведение и плавание кругами. Но мы благодарны очевидцу за то, что он все же быстро сообщил нам об азовке и, несмотря на холод, проследил за направлением ее движения, сразу поняв, что выталкивать ее в море не стоило. Сейчас он и наши волонтеры пытаются найти животное, но пока безуспешно. Мы просим севастопольцев, находящихся поблизости музея Херсонес и левой стороны Константиновской бухты, быть внимательными и по возможности чаще смотреть на море и на береговую полосу. Если вы обнаружили дельфина, двигающегося по поверхности воды, плавающего кругами или выбросившегося на мелководье, пожалуйста, сообщите нам в любой мессенджер по номеру: +7(978)032-68-52, — сообщает Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» .

Экологи напоминают: дельфины выбрасываются на берег ввиду серьезных проблем со здоровьем, инфекций, паразитов, и, как следствие, отсутствия сил на движение из-за длительного голодания. Такие животные нуждаются в ветеринарной помощи.

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