В Крыму за неделю скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии

О том, что за прошедшую неделю в Республике Крым скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии полыннолистной, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Наибольшее количество жалоб на телефон «горячей линии» по борьбе с карантинным растением поступает из Симферопольского района. Ситуация все еще остается патовой в нескольких районах Крыма. Все данные «горячей линии» с точными адресами очагов распространения опасного сорняка, а также контактами заявителей направляются напрямую главам администраций для оперативного реагирования и решения проблемы, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

В целях своевременного выявления очагов произрастания амброзии полыннолистной и её уничтожения, власти Крыма просят сообщать информацию о местах массового произрастания опасного карантинного растения на телефон горячей линии + 7 978 0000 395.