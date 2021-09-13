Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | В Крыму за неделю скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии

crimeapress_news

Севастополь "атакуют" амброзия, повилика и американская бабочка

В Крыму за неделю скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:39 13.09.2021

О том, что за прошедшую неделю в Республике Крым скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии полыннолистной, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Наибольшее количество жалоб на телефон «горячей линии» по борьбе с карантинным растением поступает из Симферопольского района. Ситуация все еще остается патовой в нескольких районах Крыма. Все данные «горячей линии» с точными адресами очагов распространения опасного сорняка, а также контактами заявителей направляются напрямую главам администраций для оперативного реагирования и решения проблемы, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

В целях своевременного выявления очагов произрастания амброзии полыннолистной и её уничтожения, власти Крыма просят сообщать информацию о местах массового произрастания опасного карантинного растения на телефон горячей линии + 7 978 0000 395.

В Крыму за неделю скосили 9 тысяч 250 гектаров амброзии

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.