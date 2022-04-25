В Крыму за смерть 17-летнего пассажира авто ответит водитель-нарушитель

В Крыму прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, 22 сентября прошлого года водитель автомобиля «БМВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением в результате чего допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком, находившимся напротив одного из домов по ул. Шевченко в селе Амурное. На переднем пассажирском сиденье в автомобиле находился 17- летний подросток, который от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.