В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

За последние три месяца в Крыму из 250 пропавших граждан погибшими обнаружены 13 человек. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Крым. С июля по сентябрь 2021 года в регионе пропало 250 человек. В частности, 171 человек найден живым, 24 пропавших не были найдены.

Статистика отряда #ЛизаАлерт по Республике Крым и городу Севастополю за сентябрь 2021 года:

Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства. Берегите себя и своих близких, — отметили в «Лиза Алерт» Крым.