Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:38 05.10.2021

За последние три месяца в Крыму из 250 пропавших граждан погибшими обнаружены 13 человек. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Крым. С июля по сентябрь 2021 года в регионе пропало 250 человек. В частности, 171 человек найден живым, 24 пропавших не были найдены.

В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

Статистика отряда #ЛизаАлерт по Республике Крым и городу Севастополю за сентябрь 2021 года:

В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства. Берегите себя и своих близких, — отметили в «Лиза Алерт» Крым.

 

В Крыму за три месяца пропало 250 человек, 171 найден живым

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.