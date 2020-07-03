В Крыму задумались о создании сети аэроэкспрессов от симферопольского аэропорта к курортным городам

ФЦП поможет?

Создание сети аэроэкспрессов от симферопольского аэропорта к курортным городам полуострова и Севастополю оценивается примерно в 8 млрд. рублей. Власти рассчитывают, что проект удастся реализовать по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Это важнейший проект. Чтобы его реализовать, нужно достроить ветку, которая бы соединила аэропорт с основной частью железной дороги. По предварительным оценкам, на это порядка 8 млрд. средств понадобится. Конечно, объем такой может быть предусмотрен только в рамках федеральной целевой программы. Важно аргументировано доказать, включить его в ФЦП и реализовать. Будем работать вместе с главой Крыма, чтобы проект реализовался, — сказал Развожаев в эфире местного телеканала.

Он отметил, что проект в итоге должен окупиться — особенно, учитывая, какой большой турпоток идет в Крыму и Севастополе.

Опыт агломераций Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что огромным спросом пользуется система, когда ты можешь понимать, что, какая бы ни была ситуация на дороге, человек может рассчитать время, сесть на вокзале, зарегистрироваться на рейс, отправить багаж, доехать до аэропорта, сесть в самолет и улететь, — цитирует Развожаева ТАСС .

30 июня Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что технико-экономическое обоснование запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя в Севастополь в настоящее время прорабатывается. Вопрос, по его словам, также обсуждался с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.

Напомним, в прошлом году власти Крыма и Севастополя высказали предложения запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта Симферополя заявило, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси. Наша подборка на эту тему — ЗДЕСЬ.