В Крыму завершена электрификация Бештерек-Зуйского водозабора

ГУП РК «Крымэнерго» подключило к электросетям Бештерек-Зуйский водозабор – объекта ФЦП в Крыму. Объекты. Обеспечивающие водой Симферополь, расположены вблизи впадения реки Бештерек в реку Зуя (приток Салгира), возле села Клёновка.

Важность задачи водообеспечения населения Крыма потребовала от энергетиков максимально оперативного выполнения работ по энергоснабжению данного гидротехнического сооружения, — отметили в «Крымэнерго».

На сегодняшний день проектно-изыскательские и строительно-монтажные мероприятия на объекте реализованы ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме с опережением планового срока.

Построены две кабельные линии 10 кВ длиной более 14 км каждая, обеспечена возможность выдачи мощности 2 100 кВт на Бештерек-Зуйский водозабор, на подстанции 35 кВ Донское установлены 2 новые ячейки 10 кВ и смонтирован распределительный пункт 10 кВ. Обеспечена готовность к вводу объекта в эксплуатацию, — сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Все это позволит обеспечить электроустановки Бештерек-Зуйского водозабора электроснабжением от двух источников питания по первой категории надежности электроснабжения, что даст возможность сооружению бесперебойно функционировать даже в случае возникновения внештатной ситуации, уверяют крымские энергетики.