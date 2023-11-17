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В у завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Собрано почти 40 тонн

В Крыму завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Собрано почти 40 тонн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 22:02 17.11.2023

Завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Республика Крым, по данным организаторов, собрала 38,184 тонн. Инициаторами акции выступили АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

В Крыму завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Собрано почти 40 тонн

Региональным оператором, ООО «Крымбумага», крымским отделением Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» были определены несколько точек приема сырья. Кроме того, в рамках акции проведены эко-уроки «Сдай макулатуру и спаси дерево», «Бумаге вторую жизнь», «БумБатл экосистема», «Деревья – наши зеленые друзья», «Эколята – помощники природы», «Мусор надо разделять», «Сортируем мусор – сохраняем природу», лекции на тему раздельного сбора отходов. Также прошли экскурсии на предприятия по переработке макулатуры, — сообщили в минприроды РК.

В Крыму завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Собрано почти 40 тонн

Главная цель «БумБатла» – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры. Принять участие могли не только школьники, студенты, воспитанники детских садов, но и любой желающий. Также бумагу могли сдать и представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.

 

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