В Крыму завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Собрано почти 40 тонн

Завершилась акция по сбору макулатуры «БумБатл». Республика Крым, по данным организаторов, собрала 38,184 тонн. Инициаторами акции выступили АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».

Региональным оператором, ООО «Крымбумага», крымским отделением Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» были определены несколько точек приема сырья. Кроме того, в рамках акции проведены эко-уроки «Сдай макулатуру и спаси дерево», «Бумаге вторую жизнь», «БумБатл экосистема», «Деревья – наши зеленые друзья», «Эколята – помощники природы», «Мусор надо разделять», «Сортируем мусор – сохраняем природу», лекции на тему раздельного сбора отходов. Также прошли экскурсии на предприятия по переработке макулатуры, — сообщили в минприроды РК.

Главная цель «БумБатла» – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры. Принять участие могли не только школьники, студенты, воспитанники детских садов, но и любой желающий. Также бумагу могли сдать и представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.