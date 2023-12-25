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В у завершилась акция «Сохраним лес»: высажена почти тысяча деревьев и кустарников
Фото: pikist.com

В Крыму завершилась акция «Сохраним лес»: высажена почти тысяча деревьев и кустарников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:26 25.12.2023

В Крыму завершилась Всероссийская акция «Сохраним лес». На территории лесного фонда и муниципальных образований Республике Крым было проведено 35 мероприятий и высажено более 950 тысяч сеянцев и саженцев на общей площади 289,4 га.

Среди высаживаемых пород деревьев и кустарников: сосна крымская, клён ясенелистный, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, лох узколистный, гледичия трёхколючковая, можжевельник казацкий. Свой вклад в озеленение полуострова внесли более 2500 человек – первые лица республики, представители органов власти и местного самоуправления, работники лесохозяйственных учреждений, волонтеры, общественные деятели, члены школьных лесничеств и местные жители, — сообщили в минприроды РК.

Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в Крыму высажены зеленые насаждения на общей площади 295 га.

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Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на сохранение лесных ресурсов в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей страны. В ходе реализации проекта проходили такие акции, как «Сохраним лес» и «Сад памяти». Все работы в рамках проекта выполнены в соответствии с календарным планом.

Минприроды Крыма выражает благодарность всем участникам.

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