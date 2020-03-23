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В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:57 23.03.2020

На полигоне Ангарский в Крыму завершилось двустороннее ротное тактическое учение с подразделениями соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

По замыслу учения был объявлен сбор личного состава, после чего воинские подразделения совершили марш в район проведения учения, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника. Также в рамках учения военнослужащие провели бой за плацдарм. Используя принцип двусторонности, подразделения действовали как в наступлении, так и в обороне, являясь противоборствующими сторонами.

Для создания условий, максимально приближенных к реальным, на полигоне была смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя, установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, активно применялись средства имитации огневого поражения, как со стороны атакующих, так и со стороны обороняющихся подразделений, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Этим учением в соединении береговой обороны армейского корпуса ЧФ завершился второй этап слаживания воинских подразделений. После возвращения в пункты постоянной дислокации военнослужащие приступят к подготовке и сдаче итоговой проверки за зимний период обучения.

В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны

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