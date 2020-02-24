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В курортный сезон-2020 на набережной Ялты будет тихо
Фото: rk.gov.ru

В курортный сезон-2020 на набережной Ялты будет тихо

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:09 24.02.2020

В Ялте хотят запретить звуковую рекламу морских прогулок. Соответствующее поручение озвучил глава администрации города Иван Имгрунт

Наша первая задача в этот сезон – убрать всю звуковую рекламу морских прогулок с набережной. Всей этой какофонии, огромного количество точек, где зазывалы кричат в мегафоны быть не должно, — отметил Иван Имгрунт.

По его словам, все, кто работает на набережной и в особенности музыканты и иные артисты должны будут получить специальное разрешение, с фотографией места, согласованное со структурными подразделениями администрации.

С началом сезона, на всем протяжении набережной не должно быть той вакханалии, которая творилась  прошлым летом, когда одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвёртые – незаконно торговали, — подчеркнул глава администрации и поручил проработать общий регламент наведения порядка на набережной. 

Помощь полиции и структурным подразделениям администрации в этом деле будут оказывать казаки и сотрудники частных охранных агентств

Также глава администрации поручил в кратчайшие сроки расчистить набережную от неэстетичного вида киосков и иных объектов розничной торговли, в первую очередь, это касается тех, что не вошли в новую схему дислокации НТО. Что касается официальных уличных торговых точек на набережной, то, по словам градоначальника, у всех продавцов должна быть единая форма одежды (по примеру Геленджика).

В курортный сезон-2020 на набережной Ялты будет тихо

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