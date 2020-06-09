В мае специалисты Госкомрегистра РК  при помощи бесконтактных способов связи провели 3000 консультаций

В мае 2020 года специалисты call-центра Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проконсультировали заявителей при помощи бесконтактных способов связи более 3000 раз. Так:

На телефонную «горячую линию» комитета поступило более 2500 звонков.

По электронной почте заявители обратились в ведомство 173 раза, в письменном виде — 205.

В социальных сетях специалисты комитета приняли 54 обращения, через портал Росреестра — 58.

Очные консультации в Госкомрегистре на данный момент приостановлены в целях соблюдения мер безопасности в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

К примеру, на номера «горячей линии» поступали обращения касаемо сроков проведения регистрационных действий, подачи документов, получения информации о статусе рассмотрения заявлений, кадастрового учета и регистрации прав. Также в прошлом месяце наши сотрудники проконсультировали граждан по вопросам защиты прав на землю и рассмотрения земельных споров, предоставления сведений из Единого госреестра недвижимости, кадастровой оценки и прочим темам. Отмечу, что главная задача сотрудников справочной службы — помочь каждому обратившемуся, а не просто дать формальный ответ, — цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.