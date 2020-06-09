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иллюстрация: пресс-служба Госкомрегистра РК

В мае специалисты Госкомрегистра РК  при помощи бесконтактных способов связи провели 3000 консультаций

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 19:11 09.06.2020

В мае 2020 года специалисты call-центра Государственного комитета по  государственной регистрации и кадастру Республики Крым  проконсультировали заявителей при помощи бесконтактных способов связи более 3000 раз. Так:

  • На телефонную «горячую линию» комитета поступило более 2500 звонков.
  • По  электронной почте заявители обратились в ведомство 173 раза, в  письменном виде — 205.
  • В социальных сетях специалисты комитета приняли  54 обращения, через портал Росреестра — 58.

Очные консультации в Госкомрегистре на данный момент приостановлены в  целях соблюдения мер безопасности в связи с текущей эпидемиологической  обстановкой.

К примеру, на номера «горячей линии» поступали обращения касаемо  сроков проведения регистрационных действий, подачи документов, получения  информации о статусе рассмотрения заявлений, кадастрового учета и  регистрации прав. Также в прошлом месяце наши сотрудники  проконсультировали граждан по вопросам защиты прав на землю и  рассмотрения земельных споров, предоставления сведений из Единого  госреестра недвижимости, кадастровой оценки и прочим темам. Отмечу, что  главная задача сотрудников справочной службы — помочь каждому  обратившемуся, а не просто дать формальный ответ, — цитирует пресс-служба  председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.

 

В мае специалисты Госкомрегистра РК  при помощи бесконтактных способов связи провели 3000 консультаций

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