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В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 25.03.2021

В Международном детском центре «Артек» в рамках четвертой смены «Мы – дети Галактики» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания», который продлится до 05 апреля 2021 года.

Мы уделяем приоритетное внимание включению детей в современную научную и технологическую повестку. Причем делаем это так, чтобы процесс был по-настоящему захватывающим. Марафон «Изобретания» объединяет самые разные форматы – от лекций до практических занятий и даже киберспортивных соревнований. Большая часть программы будет посвящена освоению космического пространства, поскольку именно космос является, во всех смыслах, высшей сферой приложения самых современных достижений человечества, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.

В программе марафона:

  • Лаборатория физических и химических экспериментов.
  • Занятие «Лунная миссия».
  • Нейротехнологии и человеко-машинное взаимодействие.
  • Мастер-класс «Спусковые летательные аппараты».
  • Интеллектуально-развлекательная игра «Космический квест».
  • Интерактивная лекция «Образовательные технологии Киберспорта. Как обратить увлечение в пользу».
  • Отборочные матчи Чемпионата по киберспорту «Артека».
  • Игра «Нейроинтерфейсы и эргономика».
  • 3D-моделирование.
  • Развлекательное изобретательство и мейкерство.
  • Площадка «Изобретании» на Фестивале технологий «Время первых», который пройдет в «Артеке» в апреле.
  • Финал Чемпионата по Киберспорту «Артека».
  • Интеллектуально-развлекательная командная игра “QUIZ”.
Директор МДЦ ''Артек'' Константин Федоренко

В ходе занятия «Лунная миссия» ребята соберут схемы светоуправляемых луноходов, познакомятся с основными понятиями микроэлектроники, освоят базовые навыки пайки, создадут авторский дизайн луноходов. На мастер-классе «Нейроинтерфейсы и эргономика» школьники протестируют взаимодействие человека и машины посредством нейроинтерфейсов, примут участие в презентации технологии управления механизмами с помощью глаз Eye Tracker, попробуют себя в программировании на Arduino.

В лаборатории физических и химических экспериментов пройдет демонстрация физических и химических законов, ребята сами поучаствуют в научных экспериментах и шоу. А на Космическом квесте всех ждет интеллектуально-развлекательная игра на тему науки, космических технологий и открытий.

На других площадках артековцы изучат работу системы Умный дом, узнают, как она может помочь людям с ограниченными возможностями, погрузятся в основы 3D-моделирования.

В рамках марафона пройдет интерактивная лекция о киберспорте в России и внедрении его в образовательную среду с целью развития логического мышления и командного взаимодействия. Также пройдут отборочные матчи по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы, поиск в сети интернет. Финал Чемпионата по Киберспорту пройдет в рамках Фестиваля «Время первых».

Ключевым партнером «Артека» в проведении марафона выступает компания ООО «СтартНаука».

В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

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