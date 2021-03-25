В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

В ходе занятия «Лунная миссия» ребята соберут схемы светоуправляемых луноходов, познакомятся с основными понятиями микроэлектроники, освоят базовые навыки пайки, создадут авторский дизайн луноходов. На мастер-классе «Нейроинтерфейсы и эргономика» школьники протестируют взаимодействие человека и машины посредством нейроинтерфейсов, примут участие в презентации технологии управления механизмами с помощью глаз Eye Tracker, попробуют себя в программировании на Arduino.

В лаборатории физических и химических экспериментов пройдет демонстрация физических и химических законов, ребята сами поучаствуют в научных экспериментах и шоу. А на Космическом квесте всех ждет интеллектуально-развлекательная игра на тему науки, космических технологий и открытий.

На других площадках артековцы изучат работу системы Умный дом, узнают, как она может помочь людям с ограниченными возможностями, погрузятся в основы 3D-моделирования.

В рамках марафона пройдет интерактивная лекция о киберспорте в России и внедрении его в образовательную среду с целью развития логического мышления и командного взаимодействия. Также пройдут отборочные матчи по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы, поиск в сети интернет. Финал Чемпионата по Киберспорту пройдет в рамках Фестиваля «Время первых».

Ключевым партнером «Артека» в проведении марафона выступает компания ООО «СтартНаука».