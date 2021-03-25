В МДЦ «Артек» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания»

В Международном детском центре «Артек» в рамках четвертой смены «Мы – дети Галактики» стартовал марафон идей и научных открытий «Изобретания», который продлится до 05 апреля 2021 года.
Мы уделяем приоритетное внимание включению детей в современную научную и технологическую повестку. Причем делаем это так, чтобы процесс был по-настоящему захватывающим. Марафон «Изобретания» объединяет самые разные форматы – от лекций до практических занятий и даже киберспортивных соревнований. Большая часть программы будет посвящена освоению космического пространства, поскольку именно космос является, во всех смыслах, высшей сферой приложения самых современных достижений человечества, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.
В программе марафона:
- Лаборатория физических и химических экспериментов.
- Занятие «Лунная миссия».
- Нейротехнологии и человеко-машинное взаимодействие.
- Мастер-класс «Спусковые летательные аппараты».
- Интеллектуально-развлекательная игра «Космический квест».
- Интерактивная лекция «Образовательные технологии Киберспорта. Как обратить увлечение в пользу».
- Отборочные матчи Чемпионата по киберспорту «Артека».
- Игра «Нейроинтерфейсы и эргономика».
- 3D-моделирование.
- Развлекательное изобретательство и мейкерство.
- Площадка «Изобретании» на Фестивале технологий «Время первых», который пройдет в «Артеке» в апреле.
- Финал Чемпионата по Киберспорту «Артека».
- Интеллектуально-развлекательная командная игра “QUIZ”.
В ходе занятия «Лунная миссия» ребята соберут схемы светоуправляемых луноходов, познакомятся с основными понятиями микроэлектроники, освоят базовые навыки пайки, создадут авторский дизайн луноходов. На мастер-классе «Нейроинтерфейсы и эргономика» школьники протестируют взаимодействие человека и машины посредством нейроинтерфейсов, примут участие в презентации технологии управления механизмами с помощью глаз Eye Tracker, попробуют себя в программировании на Arduino.
В лаборатории физических и химических экспериментов пройдет демонстрация физических и химических законов, ребята сами поучаствуют в научных экспериментах и шоу. А на Космическом квесте всех ждет интеллектуально-развлекательная игра на тему науки, космических технологий и открытий.
На других площадках артековцы изучат работу системы Умный дом, узнают, как она может помочь людям с ограниченными возможностями, погрузятся в основы 3D-моделирования.
В рамках марафона пройдет интерактивная лекция о киберспорте в России и внедрении его в образовательную среду с целью развития логического мышления и командного взаимодействия. Также пройдут отборочные матчи по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы, поиск в сети интернет. Финал Чемпионата по Киберспорту пройдет в рамках Фестиваля «Время первых».
Ключевым партнером «Артека» в проведении марафона выступает компания ООО «СтартНаука».
фото: пресс-служба МДЦ «Артек»
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