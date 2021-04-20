В МДЦ «Артек» стартует пятая смена «Салют, Победа!»

Победа в Великой Отечественной войне – это священная дата в истории России. Трагические события тех лет коснулись и жизни «Артека». Артековская смена, которая началась как раз в дни начала войны, была эвакуирована в Алтайский край, в Белокуриху. «Артек» пережил оккупацию. А в августе 1944 года, через три месяца после освобождения, лагерь смог принять 500 крымских детей. В 1945 году в «Артеке» отдыхали уже 1 200 ребят. Среди героев тех лет, отдавших свои жизни за освобождение страны, есть и артековцы. Память о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа мы бережно передаем младшим поколениям. Считаю очень важным поддерживать и развивать интерес у детей и подростков к главному народному подвигу страны в XX веке, чтобы помочь им найти верный путь в созидании мирного будущего, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.

Участники смены погрузятся в проектную деятельность и приобщатся к гуманистическим ценностям через участие в образовательных событиях. Школьники освоят навыки поисковой и учебно-исследовательской деятельности в ходе разработки проектов по изучению истории своей семьи, истории России и своего родного края.

Артековцы примут участие во всероссийской акции «Диктант Победы», в спортивных соревнованиях «Наши победы», общеартековском Дне спорта, спортивно-туристической игре «Отважные артековцы», игре на местности «Фронтовой полигон».

Основные даты пятой смены – Всемирный день Земли (22 апреля), Международный Марш парков (22 – 29 апреля), Всероссийская сетевая акция «Библионочь» (24 апреля), День Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая).

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 7 – 8 мая в «Артеке» пройдет программа чествования ветеранов ВОВ и волонтерская акция «Мы вместе». 8 – 9 мая состоятся торжественные церемонии у памятных мест «Артека», в том числе артековцы отметят День открытия Монумента славы защитников «Артека» (открыт 8 мая в 1985 года).

9 мая «Артек» торжественно отметит День Победы в Великой Отечественной войне. Артековцы примут участие в Параде Победы в городах-героях Севастополь и Керчь. В «Артеке» пройдет шествие «Бессмертный полк», а завершит смену концертная программа в рамках «Встречи перед расставанием».