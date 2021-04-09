В МДЦ «Артек» завершилась четвертая смена «Мы – дети Галактики»

Центральное событие смены – Фестиваль технологий и научного творчества «Время первых». Почетными гостями стали летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев и заслуженный летчик, Герой Советского Союза Виктор Пугачев. В рамках фестиваля прошли интерактивная выставка «Космические технологии на службе человечества», конкурс исследовательских проектов «Научпоп», научно-техническое шоу «Планетоход». Работала научная лаборатория «Искусственный интеллект», были организованы мастер-классы и мастерские. Артековцы учились пилотировать мультикоптеры, мастерили различные устройства в DIY-мастерской, защищали собственные научно-технические и исследовательские проекты.

27 марта, в день памяти Ю. А. Гагарина, в Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония установки памятного знака первому космонавту, Герою Советского Союза и большому другу «Артека». Знак установлен в лагере «Речной» у кипариса, посаженного Юрием Гагариным во время одного из визитов в лагерь.

В течение смены ребята принимали участие в Марафоне идей и научных открытий «Изобретания», где стали участниками множества экспериментов и мастер-классов, а кроме того, познакомились с основными понятиями микроэлектроники, освоили базовые навыки пайки и даже создали авторские дизайны луноходов.

В Международный день спорта, 6 апреля, «Артек» посетила команда «Звёздного десанта», в составе чемпиона России по рукопашному бою Эльдара Кенкерли, Олимпийского чемпиона по бобслею Дмитрия Труненкова, футболиста и эксперта Руслана Пименова. Гости поделились с артековцами опытом и поговорили о спорте.

На сцене артековского дворца «Суук-Су» артисты Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького представили спектакль «Смешные истории» по мотивам произведений Антона Павловича Чехова.

Завершилась смена акцией «Космическая почта «Артека». К 60-летию первого полета человека в космос артековцы подписали для космонавтов открытки с поздравлениями и приветами из Страны Детства. Открытки отправлены в Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина, а самые оригинальные поздравления «Почта России» доставит на МКС.