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В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 14:38 26.01.2020

Министерство экологии и природных ресурсов РК подвело итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция».

Мероприятие было организовано с целью привлечения членов школьных лесничеств, созданных на базе лесохозяйственных учреждений Крыма, к практическому участию в решении предновогодних природоохранных задач и способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения, — сообщили в минприроды.

В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

В конкурсе приняли участие свыше 400 членов школьных лесничеств, которыми были представлены работы на новогоднюю и природоохранную тематику.

По итогам проведения конкурса победителями признаны:

 — I   место –  Липатова Дарина, школьное лесничество «Крокус» («История одной газетки»);

— II место – Игнатиков Кирилл, школьное лесничество «Дубок» («Атласная красавица»);

— III место – Король София, школьное лесничество «Горцы» («Новогодние сюрпризы»).

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Филатов поздравил ребят с победой и вручил грамоты и ценные призы.

Кроме того, членам школьных лесничеств Османову Исмету, Ямнову Николаю, Мухтарову Айдеру, Цыркулевой Полине, Скоркиной Полине, Липатову Александру, Караевой Анифе были вручены благодарности.

В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

Фото: минприроды РК.

В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

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