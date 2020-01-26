В минприроды Крыма подвели итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция»

Министерство экологии и природных ресурсов РК подвело итоги конкурса-выставки «Новогодняя композиция».

Мероприятие было организовано с целью привлечения членов школьных лесничеств, созданных на базе лесохозяйственных учреждений Крыма, к практическому участию в решении предновогодних природоохранных задач и способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения, — сообщили в минприроды.

В конкурсе приняли участие свыше 400 членов школьных лесничеств, которыми были представлены работы на новогоднюю и природоохранную тематику.

По итогам проведения конкурса победителями признаны:

— I место – Липатова Дарина, школьное лесничество «Крокус» («История одной газетки»);

— II место – Игнатиков Кирилл, школьное лесничество «Дубок» («Атласная красавица»);

— III место – Король София, школьное лесничество «Горцы» («Новогодние сюрпризы»).

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Владимир Филатов поздравил ребят с победой и вручил грамоты и ценные призы.

Кроме того, членам школьных лесничеств Османову Исмету, Ямнову Николаю, Мухтарову Айдеру, Цыркулевой Полине, Скоркиной Полине, Липатову Александру, Караевой Анифе были вручены благодарности.

Фото: минприроды РК.