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С 7 сентября работает телефон «горячей линии» по вопросам эпидемиологической обстановки в Крыму

В Минсельхозе Крыма — общерегиональный прием граждан в формате «горячей линии»

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:18 12.10.2021

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым 27 октября 2021 года состоится Общерегиональный День приема граждан в формате «горячей линии». День приема граждан состоится в преддверии празднования Дня народного единства и в соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым.

Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00 по телефону «горячей линии» Министерства сельского хозяйства Республики Крым: +7-978-00-00-395. По телефону «горячей линии» будут рассматриваться вопросы, входящие в компетенцию Министерства сельского хозяйства Республики Крым, — отмечают в пресс-службе ведомства.

 

В Минсельхозе Крыма - общерегиональный прием граждан в формате «горячей линии»

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