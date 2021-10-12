В Минсельхозе Крыма — общерегиональный прием граждан в формате «горячей линии»

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым 27 октября 2021 года состоится Общерегиональный День приема граждан в формате «горячей линии». День приема граждан состоится в преддверии празднования Дня народного единства и в соответствии с Распоряжением Главы Республики Крым.

Прием граждан будет проводиться с 10:00 до 16:00 по телефону «горячей линии» Министерства сельского хозяйства Республики Крым: +7-978-00-00-395. По телефону «горячей линии» будут рассматриваться вопросы, входящие в компетенцию Министерства сельского хозяйства Республики Крым, — отмечают в пресс-службе ведомства.