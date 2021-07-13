В Минсельхозе Крыма стартовал конкурс для предоставления гранта Агростартап

В Минсельхозе Крыма просят учесть: приём заявок на участие в конкурсе для предоставления гранта Агростартап осуществляется до 17.00 до 10 августа 2021 года.

На предоставление грантов в этом году предусмотрено порядка 30 млн рублей. У сельхозтоваропроизводителей республики есть возможность получить субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РК, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам вице-премьера, грантовая поддержка предоставляется в рамках реализации Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Заявку на конкурс можно подать в Министерство сельского хозяйства РК по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 101, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 (кроме выходных и праздничных дней). Справки по телефону: 8 (3652) 25-52-89. Более подробно о процедуре проведения конкурса можно узнать по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_07_09_18_02_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predostavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_respubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_so

С порядком предоставления гранта, утвержденным Постановлением Совета министров РК можно ознакомиться по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_07_07_15_37_postanovlenie_soveta_ministrov_respubliki_krym_ot_07_07_2021_401_o_voprosakh_predostavleniia_subsidii_i_granta_v_forme_subsidii_iz_bi