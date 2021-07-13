В Минсельхозе Крыма стартовал конкурс для предоставления гранта Агростартап

В Минсельхозе Крыма просят учесть: приём заявок на участие в конкурсе для предоставления гранта Агростартап осуществляется до 17.00 до 10 августа 2021 года.
На предоставление грантов в этом году предусмотрено порядка 30 млн рублей. У сельхозтоваропроизводителей республики есть возможность получить субсидии из бюджета Республики Крым на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РК, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.
По словам вице-премьера, грантовая поддержка предоставляется в рамках реализации Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Заявку на конкурс можно подать в Министерство сельского хозяйства РК по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 101, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 (кроме выходных и праздничных дней). Справки по телефону: 8 (3652) 25-52-89.