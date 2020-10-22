В Минздраве призвали не делать компьютерную томографию без веских оснований

КТ – не метод скрининга.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин заявил, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) «на всякий случай», «профилактически», без назначения врача. По его мнению, надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест. Поводом к такому заявлению послужил ажиотаж в диагностических отделениях по всей стране.

В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие «ковида» может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты, — цитирует Тюрина РИА Новости .

Специалист подчеркнул, что самый точный и надежный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева, и КТ к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения.

КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при других респираторных заболеваниях, например, при гриппе.

Он также отметил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок.

Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла, — указал специалист Минздрва РФ.