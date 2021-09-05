В Морской библиотеке Черноморского флота прошел урок по истории Севастополя со студентами филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Непосредственно перед уроком студенты стали участниками подписания Договора о сотрудничестве между Севастопольским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и Морской библиотекой имени адмирала М.П. Лазарева Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота, который скрепили своими подписями руководители учреждений: директор филиала доктор медицинских наук Игорь Шевчук и заведующий библиотекой Николай Краснолицкий, — говорится в сообщении.

Морскую библиотеку и Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова связывают многолетние дружеские отношения. Студенты филиала зарегистрированы и являются активными пользователями библиотечных онлайн ресурсов, имеют возможность ознакомиться с историй Севастополя и Черноморского флота при помощи «живых» экскурсий, с раритетами мирового и отечественного уровня, с военной, военно-морской, историко-культурной, художественной литературой XVIII – начала XX века из редкого фонда библиотеки — Редкого фонда. Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением партнерских отношений учебного заведения и библиотеки.

Севастопольская Морская библиотека имени адмирала М.П. Лазарева является уникальным хранилищем исторических и современных книг и документов, в её фондах на хранении находится более трехсот тысяч изданий. Морская библиотека была основана в Севастополе в 1822 году по инициативе и на средства офицеров Черноморского флота и стала первым в городе культурно-просветительским учреждением. Библиотека располагает редчайшими литературными изданиями XVII-XIX веков. В 2022 году библиотека отметит своё 200-летие.