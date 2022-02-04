В начале февраля крымскую трассу «Таврида» передали в федеральную собственность

С 1 февраля трасса «Таврида» (А-291 Керчь — Симферополь – Севастополь) протяженностью более 250 км передана в федеральную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В Республике Крым завершен процесс передачи трассы «Таврида» в федеральную собственность, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зимний период дорогу обслуживает 97 единиц спецтехники, оборудованной устройствами системы ГЛОНАСС и «Дортранснавигация».

Строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года, с 2018 года дорога работала в двухполосном режиме, а с августа 2020-го движение осуществляется по четырем полосам на всем протяжении трассы. В составе дороги — 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. Благодаря строительству трассы время в пути от Керчи до Севастополя сократилось до 2,5 часов — раньше проезд по этому маршруту занимал целый день.

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