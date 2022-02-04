Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В начале февраля крымскую трассу «Таврида» передали в федеральную собственность

crimeapress_news



реклама в крыму
В начале февраля крымскую трассу «Таврида» передали в федеральную собственность
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"

В начале февраля крымскую трассу «Таврида» передали в федеральную собственность

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:35 04.02.2022

С 1 февраля трасса «Таврида» (А-291 Керчь — Симферополь – Севастополь) протяженностью более 250 км передана в федеральную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В Республике Крым завершен процесс передачи трассы «Таврида» в федеральную собственность, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зимний период дорогу обслуживает 97 единиц спецтехники, оборудованной устройствами системы ГЛОНАСС и «Дортранснавигация».

Строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года, с 2018 года дорога работала в двухполосном режиме, а с августа 2020-го движение осуществляется по четырем полосам на всем протяжении трассы. В составе дороги — 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. Благодаря строительству трассы время в пути от Керчи до Севастополя сократилось до 2,5 часов — раньше проезд по этому маршруту занимал целый день.

Узнайте больше:  В Южном военном округе введены дополнительные санитарно-эпидемиологические меры  

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.