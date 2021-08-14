В Нижнегорском районе Крыма открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Заречье Нижнегорского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он построен в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Как сообщил главный врач Нижнегорской районной больницы Сергей Процкий, новое здание включает врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещение для ожидания приема пациентами, санузел и помещение для персонала. Здание подключено к необходимым коммуникациям, обеспечено горячей водой за счет электронагревателя. Строительство объекта осуществлено с учётом требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями – имеется пандус и удобная санитарная комната.

ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи. Так, имеются телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат, спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин. Кроме того, в комплектацию входит гинекологическое кресло, ингалятор для проведения кислородной и аэрозольной терапии, прибор для измерения АД, наборы для экспресс-анализа уровня глюкозы, холестерина, гемоглобина, спирометр, весы и ростомер. Для комфортного пребывания пациентов и работы медиков здание укомплектовано мебелью — столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик, — отметили в пресс-службе минздрава РК.

Медицинские сотрудники, работающие в ФАПе, будут оказывать первичную медико-санитарную помощь, а также профилактические процедуры 752 местным жителям, среди которых 137 детей. Как отмечает главврач районной больницы, модульная современная постройка соответствует требованиям федерального законодательства. Теперь жители села Заречье будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Фото: минздрав РК.