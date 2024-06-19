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В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:22 19.06.2024

В преддверии Дня памяти и скорби — 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны в селе Изобильное Нижнегорского района после ремонта открыли памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Работы были выполнены за счёт средств депутатов Государственного Совета, неравнодушных крымчан в рамках деятельности Попечительского совета мемориала «Красный».

В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Вместе с нашей командой мы занимаемся восстановлением памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, много лет. За годы эта работа стала народной, в ней участвуют люди разных поколений. Она будет продолжена и впредь.

22 июня — важная дата в истории нашего народа, день начала самой страшной и кровопролитной войны, день коварства Запада. Рано утром по территории Советского Союза, в том числе — по Крымскому полуострову, был нанесен удар, появились первые жертвы.

За этим последовали долгие годы войны, оккупации Крыма. Мы понесли колоссальные потери. Более 200 тысяч мирных жителей были замучены в концлагерях, около одного миллиона солдат Красной Армии сложили свои головы на нашей земле, 85% жилых зданий было уничтожено. Крым фактически превратился в пустыню, выжженное поле, — прокомментировал председатель Госсовета Крыма, глава Попечительского совета мемориала «Красный» Владимир Константинов.

В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Глава республиканского парламента уверен, крымчане помнят о тех событиях, о героизме и самоотверженности советского солдата, о подвиге всего нашего народа.

Эту память мы передаем подрастающим крымчанам, что, уверен, поможет нам воспитать настоящих патриотов своей Родины, — подчеркнул Владимир Константинов.

В Нижнегорском районе открыли памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

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