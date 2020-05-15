В обсерваторах Крыма – аншлаг. За сутки туда отправили 20 приезжих

Обсерваторы Крыма, практически, заполнены. Сейчас в них находится 624 человека. Скоро должен открыться еще один – в одном из корпусов евпаторийского санатория «Победа».

Динамика наполнения обсерваторов обусловлена не только изоляцией «контактных лиц» с заразившимися коронавирусной инфекцией, но и наплывом приезжих. Так, за минувшие сутки 20 туристов, прибывших в Крым, начали свое знакомство с полуостровом с двухнедельной изоляции.

За сутки в обсерваторы из неорганизованных въезжающих на полуостров направлено 20 человек. Из автомобильных пунктов пропуска 14 человек, четыре человека по уведомлению из аэропорта Симферополя и один с железнодорожного вокзала, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ожидается прибытие (возвращение) группы туристов – крымчан и севастопольцев. Домой сразу они тоже не попадут.