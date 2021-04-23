В одной из гостиниц Большой Ялты неизвестным веществом отравился ребенок

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка по факту отравления восьмилетнего мальчика в одной из гостиниц Большой Ялты.

По предварительным данным, ребенок вместе с матерью отдыхал в одной из гостиниц на ЮБК. Утром 21 апреля ребенок употребил неизвестное вещество, которое находилось в номере гостиницы, где отдыхала семья. Ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего инцидента. Прокуратурой будет дана оценка действиям персонала гостиничного комплекса в части безопасности предоставления услуг по размещению отдыхающих. Помимо этого, будет проверено надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, — сообщили в прокуратуре.

Ход процессуальной проверки, проводимой в настоящее время органами внутренних дел, взят на контроль. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.