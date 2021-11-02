В память о жертвах коронавируса в арт-парке «Таврида» появились солнечные часы «Время»

Солнечные часы «Время» установили в арт-кластера «Таврида» в Крыму. Авторами композиции в память об умерших за время пандемии стали участники программ «Тавриды» — дизайнеры и архитекторы.
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Арт-объект «Время» — напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, — стал частью арт-парка «Таврида» в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени, — говорится в сообщении пресс-службы «Тавриды».
Уточняется, что солнечные часы установлены на одном из холмов на берегу бухты Капсель рядом с городом Судак, где создается арт-кластер.
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