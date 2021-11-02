Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | В память о жертвах коронавируса в арт-парке «Таврида» появились солнечные часы «Время»

crimeapress_news

verevo
В память о жертвах коронавируса в арт-парке "Таврида" появились солнечные часы «Время»
Скриншот: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В память о жертвах коронавируса в арт-парке «Таврида» появились солнечные часы «Время»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 21:22 02.11.2021

Солнечные часы «Время» установили в арт-кластера «Таврида» в Крыму. Авторами композиции в память об умерших за время пандемии стали участники программ «Тавриды» — дизайнеры и архитекторы.

По информации ТАСС, вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 м и длиной  15метров. Циферблат часов состоит из 60 сегментов стального кольца диаметром более 6,5 м.

Арт-объект «Время» — напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, — стал частью арт-парка «Таврида» в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени, — говорится в сообщении пресс-службы «Тавриды».

Уточняется, что солнечные часы установлены на одном из холмов на берегу бухты Капсель рядом с городом Судак, где создается арт-кластер.

В память о жертвах коронавируса в арт-парке "Таврида" появились солнечные часы «Время»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.