В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

Две пары павлинов поселились в парке Алупкинского Воронцовского дворца. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Павлины возвращаются в наш Воронцовский парк. Прекрасная инициатива руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и министерства культуры Крыма.

Друзья, помните, как в детстве мы гуляли с родителями по парку, любовались прекрасными птицами и с замиранием сердца ждали, чтобы они распустили свои хвосты? На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка — теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам.

Прошу ялтинцев и гостей бережно относиться к этому живому великолепию, — отметила Павленко.