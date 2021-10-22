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В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 22.10.2021

Две пары павлинов поселились в парке Алупкинского Воронцовского дворца. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

Павлины возвращаются в наш Воронцовский парк. Прекрасная инициатива руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника и министерства культуры Крыма.

Друзья, помните, как в детстве мы гуляли с родителями по парку, любовались прекрасными птицами и с замиранием сердца ждали, чтобы они распустили свои хвосты? На несколько десятков лет павлины пропали и вот теперь вернулись. Четыре птицы (две пары) поселили у озер Воронцовского парка — теперь они соседствуют с утками и лебедями. Сейчас проходят адаптацию, но совсем скоро будут свободно ходить по аллеям на радость всем нам.

Прошу ялтинцев и гостей бережно относиться к этому живому великолепию, — отметила Павленко.

В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

Воронцовский дворец был построен в Алупке (Большая Ялта) первой половине XIX века графом Михаилом Воронцовым. В настоящее время там находится музей. Дворец – один из самых популярных туробъектов в Крыму, здесь ежегодно бывают десятки тысяч экскурсантов.

В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

 

В парке Алупкинского Воронцовского дворца вновь поселились павлины

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