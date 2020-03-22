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В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты
Фото: пресс-служба ГСЭ

В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 22.03.2020

С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах, следующих в Крым, регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками. В последние дни меры санитарной защиты в поездах «Таврия» усилены. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Первое и самое главное — проводится санитарная обработка вагонов в пунктах формирования и в пути следования, для этого применяются дезинфицирующие средства. В целом правилами и нормами установлено, что мы обязаны это делать, но сейчас увеличена кратность проведения этих дезинфекционных мероприятий, — говорится в сообщении.

Кроме того, в вагонах предусмотрены установки обеззараживания воздуха, а в местах формирования производится обработка помещений кварцевыми лампами. К рейсам не допускаются работники с симптомами острых респираторных инфекций. В случае появления признаков недомогания у пассажиров во время поездки, будут вызваны медики. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты

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