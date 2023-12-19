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В поликлинике Старокрымской районной больницы введено в эксплуатацию новое оборудование
Фото: минздрав РК

В поликлинике Старокрымской районной больницы введено в эксплуатацию новое оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:02 19.12.2023

В поликлинике Старокрымской районной больницы им. академика Н. М. Амосова введено в эксплуатацию новое оборудование — рабочее место врача оториноларинголога с функциональным оснащением. Оборудование стоимостью 7,5 млн. рублей приобретено за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым.

Указанный аппарат используется для выполнения врачебных манипуляций оториноларинголога. ЛОР-место включает все необходимые системы и подсистемы, а также набор инструментария для диагностики и лечения широкого спектра ЛОР-заболеваний, — сообщает пресс-служба минздрава РК.

Ранее данное оборудование в лечебном учреждении отсутствовало, поэтому приобретение современного аппарата позволит создать комфортные условия работы врача и повысить качество оказываемой помощи.

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