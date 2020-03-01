В понедельник часть центральных улиц Симферополя останется без электроэнергии

В понедельник, 2 марта центр Симферополя частично останется без света. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Причина отключения электроэнергии – проведение плановых ремонтных работ.

Так, 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения по следующим адресам:

— пер. Героев Аджимушкая, 2-6 (чет), 3-5/15 (нечет);

— ул. Гоголя, 11-21 (нечет), 7, 10, 14-20 (чет), 2-6;

— ул. Жуковского, 18, 20, 20/13;

— ул. Пушкина, 24, 19;

— ул. Самокиша, 20/13, 24, 24/23, 26-32 (чет);

— ул. Общественная, 1-16;

— ул. Репина, 136-148 (чет), 121-131 (нечет);

— ул. Садовая, 61;

— ул. Свободная, 2-14 (чет), 1-11-б (нечет).

Энергетики рекомендуют отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ, во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.